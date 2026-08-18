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Tafsir: An-Naml 27:85
An-Naml
85
27:85
ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ٨٥
وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا۟ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ٨٥
وَوَقَعَ
ٱلۡقَوۡلُ
عَلَيۡهِم
بِمَا
ظَلَمُواْ
فَهُمۡ
لَا
يَنطِقُونَ
٨٥
Il Decreto cadrà loro addosso, perché furono ingiusti e non parleranno [più]
1
.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا }
أي: حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة،
{ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ }
لأنه لا حجة لهم.