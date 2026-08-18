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Tafsir: An-Naml 27:77
An-Naml
77
27:77
وانه لهدى ورحمة للمومنين ٧٧
وَإِنَّهُۥ لَهُدًۭى وَرَحْمَةٌۭ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٧٧
وَإِنَّهُۥ
لَهُدٗى
وَرَحۡمَةٞ
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ
٧٧
mentre è, per i credenti, guida e misericordia.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَإِنَّهُ لَهُدًى }
من الضلالة والغي والشبه
{ وَرَحْمَةٌ }
تنثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية
{ لِلْمُؤْمِنِينَ }
به المصدقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تدبره المتفكرين في معانيه، فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح.