Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: An-Naml 27:65
An-Naml
65
27:65
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون ٦٥
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٦٥
قُل
لَّا
يَعۡلَمُ
مَن
فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
ٱلۡغَيۡبَ
إِلَّا
ٱللَّهُۚ
وَمَا
يَشۡعُرُونَ
أَيَّانَ
يُبۡعَثُونَ
٦٥
Di’: «Nessuno di coloro che sono nei cieli e sulla terra conosce l’invisibile, eccetto Allah»
1
. E non sanno quando saranno resuscitati.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُل لَّا یَعۡلَمُ مَن فِی ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ مِنْ الْمَلَائِكَة وَالنَّاس ﴿ٱلۡغَیۡبَ﴾ أَيْ مَا غَابَ عَنْهُمْ ﴿إِلَّا﴾ لَكِنَّ ﴿ٱللَّهُۚ﴾ يَعْلَمهُ ﴿وَمَا یَشۡعُرُونَ﴾ أي كفار مكة كغيرهم ﴿أَیَّانَ﴾ وقت ﴿یُبۡعَثُونَ ٦٥﴾