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Tafsir: An-Naml 27:62
An-Naml
62
27:62
امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االاه مع الله قليلا ما تذكرون ٦٢
أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ ٦٢
أَمَّن
يُجِيبُ
ٱلۡمُضۡطَرَّ
إِذَا
دَعَاهُ
وَيَكۡشِفُ
ٱلسُّوٓءَ
وَيَجۡعَلُكُمۡ
خُلَفَآءَ
ٱلۡأَرۡضِۗ
أَءِلَٰهٞ
مَّعَ
ٱللَّهِۚ
قَلِيلٗا
مَّا
تَذَكَّرُونَ
٦٢
Non è Lui Che risponde quando l’affranto Lo invoca, Che libera dal male e Che ha fatto di voi luogotenenti sulla terra? Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah? Quanto poco riflettete!
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Rebar Kurdish Tafsir
{ تهنها خواى گهوره بههاناى لێقهوماوانهوه دێت} [
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
] كێ ههیه وهڵامی لێقهوماو بداتهوه كاتێك كه دهپارێتهوهو هانا بۆ خوای گهوره ئهبات جگه له خواى گهوره؟ [
وَيَكْشِفُ السُّوءَ
] وه كێ ههیه خراپهتان لهسهر ههڵگرێ و لایدات؟ [
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
] وه كێ ههیه ئێوه بكات به جێنشین لهسهر زهویدا ههر ئهوهنده جیلێكی لهناوبرد جیلێكی تر جێیان بگرێتهوه؟ واته: كهس نیه [
أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ
] ئایا لهگهڵ الله دا پهرستراو و خوایهكی تر ههیه كه شایانى پهرستن بێت و ئێوه بیپهرستن و بیكهن به شهریك بۆ خواى گهوره؟ [
قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)
] بهڵام زۆر به كهمی بیر ئهكهنهوهو ئهگهڕێنهوه بۆ حهق.