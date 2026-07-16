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An-Naml
56
27:56
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦
۞ فَمَا
كَانَ
جَوَابَ
قَوۡمِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
قَالُوٓاْ
أَخۡرِجُوٓاْ
ءَالَ
لُوطٖ
مِّن
قَرۡيَتِكُمۡۖ
إِنَّهُمۡ
أُنَاسٞ
يَتَطَهَّرُونَ
٥٦
La risposta del suo popolo fu solo: «Scacciate dalla vostra città la famiglia di Lot! E gente che pretende di essere pura».
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Al-Sa'di
В чем же провинились перед ними эти люди? За что многобожники хотели отомстить им? Они поступали так, потому что святой пророк и члены его семьи отказывались от педерастии и не хотели вступать в половую связь через задний проход. Да осрамит Аллах нечестивцев, которые сочли позорным самый благородный из поступков! Они не довольствовались тем, что отвергли своего пророка, и решили изгнать его из города. Однако своими словами они лишь навлекли на себя наказание Господа. Не осознавая истинного смысла своих слов, они признались в том, что сознательно совершают скверное и грязное злодеяние и заслуживают самого сурового наказания, избежать которого смогут только те, кто покинет их проклятый город.