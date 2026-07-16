Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
53
27:53
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣
وَأَنجَيۡنَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٣
E salvammo coloro che avevano creduto ed erano timorati.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
] بهڵام صاڵح پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- باوهڕدارانمان ڕزگار كرد [
وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣)
] كه ئهمانه تهقوای خوای گهورهیان ئهكردو له خوا ئهترسان.