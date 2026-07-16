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An-Naml
52
27:52
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذالك لاية لقوم يعلمون ٥٢
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥٢
فَتِلۡكَ
بُيُوتُهُمۡ
خَاوِيَةَۢ
بِمَا
ظَلَمُوٓاْۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَةٗ
لِّقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
٥٢
Ecco le loro case in rovina a causa dei loro misfatti. Questo è certo un segno per la gente che ha conoscenza!
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Al-Sa'di
Стены и крыши их домов пришли в негодное состояние, потому что некогда прекрасные жилища остались без своих обитателей, а причина этого - беззаконие и несправедливость самудян. Таков конец беззакония, многобожия и распутства! Воистину, в этом - знамения для людей знающих, которые видят происходящее вокруг и задумываются над тем, как Всевышний Аллах обходится со своими верующими рабами и как Он поступает со своими врагами. Они извлекают из увиденного полезные уроки и убеждаются в том, что любая несправедливость и любое беззаконие заканчиваются погибелью, тогда как вера и справедливость помогают человеку, в конце концов, обрести спасение и успех. Именно поэтому далее Всевышний Аллах сказал: