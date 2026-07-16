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An-Naml
52
27:52
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذالك لاية لقوم يعلمون ٥٢
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوٓا۟ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ لِّقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ٥٢
فَتِلۡكَ
بُيُوتُهُمۡ
خَاوِيَةَۢ
بِمَا
ظَلَمُوٓاْۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَةٗ
لِّقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
٥٢
Ecco le loro case in rovina a causa dei loro misfatti. Questo è certo un segno per la gente che ha conoscenza!
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتِلۡكَ بُیُوتُهُمۡ خَاوِیَةَۢ﴾ أَيْ خَالِيَة وَنَصْبه عَلَى الْحَال وَالْعَامِل فِيهَا مَعْنَى الْإِشَارَة ﴿بِمَا ظَلَمُوۤا۟ۚ﴾ بِظُلْمِهِمْ أَيْ كُفْرهمْ ﴿إِنَّ فِی ذَ ٰلِكَ لَـَٔایَةࣰ﴾ لَعِبْرَة ﴿لِّقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ٥٢﴾ قُدْرَتنَا فَيَتَّعِظُونَ