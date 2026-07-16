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An-Naml
47
27:47
قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طايركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ٤٧
قَالُوا۟ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَـٰٓئِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌۭ تُفْتَنُونَ ٤٧
قَالُواْ
ٱطَّيَّرۡنَا
بِكَ
وَبِمَن
مَّعَكَۚ
قَالَ
طَٰٓئِرُكُمۡ
عِندَ
ٱللَّهِۖ
بَلۡ
أَنتُمۡ
قَوۡمٞ
تُفۡتَنُونَ
٤٧
Dissero: «In te e in coloro che sono con te, vediamo un uccello di malaugurio». Disse: «Il vostro augurio dipende da Allah. Siete un popolo messo alla prova».
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Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ ٱطَّیَّرۡنَا﴾ أَصْله تَطَيَّرْنَا أُدْغِمَتْ التَّاء فِي الطاء واجتلبت همزة الوصل أي تشاءمنا ﴿بِكَ وَبِمَن مَّعَكَۚ﴾ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ قَحَطُوا الْمَطَر وَجَاعُوا ﴿قَالَ طَـٰۤىِٕرُكُمۡ﴾ شُؤْمكُمْ ﴿عِندَ ٱللَّهِۖ﴾ أَتَاكُمْ بِهِ ﴿بَلۡ أَنتُمۡ قَوۡمࣱ تُفۡتَنُونَ ٤٧﴾ تَخْتَبِرُونَ بِالْخَيْرِ والشر