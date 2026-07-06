Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
An-Naml
41
27:41
قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ٤١
قَالَ نَكِّرُوا۟ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِىٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ٤١
قَالَ
نَكِّرُواْ
لَهَا
عَرۡشَهَا
نَنظُرۡ
أَتَهۡتَدِيٓ
أَمۡ
تَكُونُ
مِنَ
ٱلَّذِينَ
لَا
يَهۡتَدُونَ
٤١
E disse: «Rendetele irriconoscibile il suo trono: vedremo se lo riconoscerà o se fa parte di coloro che non sono guidati»
1
.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا
] سولهیمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: عهرشهكهی وا لێ بكهن كه نهیناسێتهوهو ههندێك شتی لێ دهربكهن، یان ههندێك شتی بۆ زیاد بكهن، یان ههندێك له ئاڵتوونهكانی لێ بكهنهوهو رهنگهكهى بگۆڕن [
نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي
] پاشان تهماشا ئهكهین ئایا ئهیناسێتهوه [
أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤١)
] یاخود نایناسێتهوه، یان ئایا هیدایهت وهرئهگرێت و موسڵمان ئهبێ یان نا.