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An-Naml
31
27:31
الا تعلوا علي واتوني مسلمين ٣١
أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ٣١
أَلَّا
تَعۡلُواْ
عَلَيَّ
وَأۡتُونِي
مُسۡلِمِينَ
٣١
non siate arroganti nei miei confronti e venite a me sottomessi ad Allah
1
».
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العربية
Al-Qurtubi
وأتوني مسلمين " أي منقادين طائعين مؤمنين .