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An-Naml
27
27:27
۞ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ٢٧
۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٧
۞ قَالَ
سَنَنظُرُ
أَصَدَقۡتَ
أَمۡ
كُنتَ
مِنَ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
٢٧
Disse [Salomone]: «Presto vedremo se hai detto la verità o se hai mentito.
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 27:26 a 27:30
Люди не имеют права поклоняться с любовью и смирением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, Единственного Истинного Бога. Это право принадлежит Ему одному, потому что только Он обладает совершенными качествами и одаряет Своих рабов благами. Ему принадлежит великий Трон, являющийся кровлей мирозданья и объемлющий небеса и землю. Вся эта Вселенная принадлежит одному Аллаху - Всемогущему Властелину, Который творит великие дела. Он заслуживает смирения и покорности рабов, которые обязаны кланяться и падать ниц перед Ним. Удод передал Сулейману это важное известие и оправдал свое отсутствие, а святой пророк удивился тому, что ничего не знал о происходящем в поселении сабейцев. Однако Сулейман не спешил с выводами, что подтверждает его сообразительность и благоразумие.