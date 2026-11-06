القول في تأويل قوله : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون "، لا يعتدل المتخلِّفون عن الجهاد في سبيل الله من أهل الإيمان بالله وبرسوله، المؤثرون الدعةَ والخَفْض وَالقُعودَ في منازلهم على مُقاساة حُزُونة الأسفار والسير في الأرض، ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم في ذات الله، وقتالهم في طاعة الله، إلا أهل العذر منهم بذَهَاب أبصارهم، وغير ذلك من العِلل التي لا سبيل لأهلها -للضَّرَر الذي بهم- إلى قتالهم وجهادهم في سبيل الله=" والمجاهدون في سبيل الله "، ومنهاج دينه، (1) لتكون كلمة الله هي العليا، المستفرغون طاقَتهم في قتال أعداءِ الله وأعداءِ دينهم= بأموالهم، إنفاقًا لها فيما أوهَن كيد أعداء أهل الإيمان بالله - وبأنفسهم، مباشرة بها قتالهم، بما تكون به كلمة الله العالية، وكلمة الذين كفروا السافلة. * * * واختلفت القرأة في قراءة قوله: " غير أولي الضرر ". * * * فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة ومكة والشأم ( غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ ) ، نصبًا، بمعنى: إلا أولي الضرر. وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة والبصرة: (2) ( غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ) برفع " غير "، \u0026; 9-86 \u0026; على مذهب النّعت " للقاعدين ". قال أبو جعفر: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: ( غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ ) بنصب " غير "، لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله: " غير أولي الضرر "، نـزل بعد قوله: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم "، استثناءً من قوله: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ". * * * ذكر بعض الأخبار الواردة بذلك: 10233- حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال، حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتوني بالكتف والَّلوح، فكتب (3) " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون "، وعمرو بن أم مكتوم خلف ظَهره، فقال: هل لي من رُخصة يا رسول الله؟ فنـزلت: " غير أولي الضرر ". (4) 10234- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي \u0026; 9-87 \u0026; إسحاق، عن البراء قال: لما نـزلت: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين "، جاء ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقال: يا رسول الله، كيف وأنا أعمى؟ فما برح حتى نـزلت: " غير أولي الضرر ". (5) 10235- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب في قوله: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر "، قال: لما نـزلت، جاء عمرو ابن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ضريرَ البصر، فقال: يا رسول الله، ما تأمرني، فإني ضرير البصر؟ فأنـزل الله هذه الآية، فقال: ائتوني بالكتف والدواة، أو: اللوح والدواة. (6) 10236- حدثني إسماعيل بن إسرائيل الدلال الرَّملي قال، حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال، حدثنا مسعر، عن أبي إسحاق، عن البراء: أنه لما نـزلت: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين "، كلمه ابن أم مكتوم، فأنـزلت: " غير أولي الضرر ". (7) 10237- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، أنه سمع البراء يقول في هذه الآية: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدًا فجاء بكتف فكتبها. قال: فشكا إليه ابن أم مكتوم ضَرَارته، فنـزلت: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر ". = قال شعبة، وأخبرني سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجل، عن زيد في هذه الآية: " لا يستوي القاعدون "، مثل حديث البراء. (8) 10238- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أرقم قال: لما نـزلت: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، ما لي رخصة؟ قال: لا! قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخِّص! فأنـزل الله: " غير أولي الضرر "، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتبها= يعني: الكاتب. (9) 10239- حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سهل بن سعد قال: رأيت مروان بن الحكم جالسًا، فجئت حتى جلست إليه، فحدَّثنا عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنـزل عليه: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها عليّ، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدتُ! قال: فأنـزل عليه وفخذُه على فخذي، فثقلت، فظننتُ أن تُرَضَّ فخذي، ثم سُرِّي عنه، فقال: " غير أولي الضرر ". (10) 10240- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله، إني أحبُّ الجهاد في سبيل الله، ولكن بي من الزَّمَانة ما قد ترى، قد ذهب بصري! قال زيد: فثقلت فخِذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى خشيت أن يَرُضَّها، ثم قال: اكتب: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ". (11) 10241- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج قال، أخبرني عبد الكريم: أن مقسمًا مولى عبد الله بن الحارث أخبره: أن ابن عباس أخبره قال: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين "، عن بدر، والخارجون إلى بدر. (12) 10242- حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج قال، أخبرني عبد الكريم: أنه سمع مقسمًا يحدث عن ابن عباس، أنه سمعه يقول: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين " عن بدر، والخارجون إلى بدر، لما نـزل غزو بدر. (13) قال عبد الله ابن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدي: يا رسول الله، إنا أعميان، فهل لنا رخصة؟ فنـزلت: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ". (14) 10243- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم "، فسمع بذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، فأتى رسول \u0026; 9-93 \u0026; الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنـزل الله في الجهاد ما قد علمت، وأنا رجل ضرير البصر لا أستطيع الجهاد، فهل لي من رخصة عند الله إن قعدت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت في شأنك بشيء، وما أدري هل يكون لك ولأصحابك من رخصة! فقال ابن أم مكتوم: اللهم إني أنشدك بصري! فأنـزل الله بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله " إلى قوله: عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً . 10244- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد قال: نـزلت: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، فقال رجل أعمى: يا نبي الله، فأنا أحب الجهادَ ولا أستطيع أن أجاهد! فنـزلت: " غير أولي الضرر ". 10245- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا حصين، عن عبد الله بن شداد قال: لما نـزلت هذه الآية في الجهاد: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين "، قال عبد الله ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إنّي ضرير كما ترى! فنـزلت: " غير أولي الضرر ". (15) 10246- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر "، عذرَ الله أهل العذر من الناس فقال: " غير أولي الضرر "، كان منهم ابن أم مكتوم=" والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ". 10247- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله " إلى قوله: وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ، لما ذكر فضلَ الجهاد، قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إنّي أعمى ولا أطيق الجهاد! فأنـزل الله فيه: " غير أولي الضرر ". 10248- حدثني المثنى قال، حدثنا محمد بن عبد الله النفيلي قال، حدثنا زهير بن معاوية قال، حدثنا أبو إسحاق، عن البراء قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادع لي زيدًا، وقل له يأتي= أو: يجيء= بالكتف والدواة= أو: اللوح والدواة= الشك من زهير= اكتب: " لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله "، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بعيني ضررًا! فنـزلت قبل أن يبرَح: " غير أولي الضرر ". (16) 10249- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن رجاء البصري قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البَرَاء بنحوه= إلا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي زيدًا، وليجئني معه بكتف ودواة= أو: لوح ودواة. (17) 10250- حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل، عن زياد بن فياض، عن أبي عبد الرحمن قال: لما نـزلت: " لا يستوي القاعدون "، قال عمرو ابن أم مكتوم: يا رب، ابتليتني فكيف أصنع؟ قال: فنـزلت: " غير أولي الضرر ". (18) وكان ابن عباس يقول في معنى: " غير أولي الضرر " نحوًا مما قلنا. 10251- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو صالح قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: " غير أولي الضرر "، قال: أهل الضرر. * * * القول في تأويل قوله : فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: " فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، على القاعدين من أولي الضرر، درجة واحدة= يعني: فضيلة واحدة (19) = وذلك بفضل جهاده بنفسه، فأما فيما سوى ذلك، فهما مستويان، كما:- 10252- حدثني المثنى قال، حدثنا سويد قال، أخبرنا ابن المبارك: أنه سمع ابن جريج يقول في: " فضَّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة "، قال: على أهل الضرر. * * * القول في تأويل قوله : وَكُلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه: " وكلاًّ وعد الله الحسنى "، وعد الله الكلَّ من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، (20) والقاعدين من أهل الضرر=" الحسنى "، ويعني جل ثناؤه: بـ " الحسنى "، الجنة، كما:- 10253- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: " وكلاًّ وعد الله الحسنى "، وهي الجنة، والله يؤتي كل ذي فضل فضلَه. 10254- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قال: " الحسنى "، الجنة. وأما قوله: " وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا "، فإنه يعني: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولي الضرر، أجرًا عظيمًا، كما:- 10255- حدثني القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن أبي جريج: وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً ، قال: على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. ----------------- الهوامش : (1) انظر تفسير"في سبيل الله" فيما سلف ... ، والمراجع هناك. (2) في المطبوعة: "قرأة أهل العراق والكوفة والبصرة" ، وأثبت ما في المخطوطة. (3) في المطبوعة"فكتب" ، وأثبت ما في المخطوطة. (4) الحديث: 10233 - هذا حديث البراء بن عازب ، في شأن نزول قوله تعالى (غير أولي الضرر) - وقد رواه الطبري هنا بسبعة أسانيد. خمسة منها في نسق: 10233 - 10237 ، ثم: 10248 ، 10249. وأبو إسحاق -فيها كلها-: هو أبو إسحاق السبيعي. فهذا الحديث أولها ، "عن نصر بن علي الجهضمي" - رواه الترمذي 3: 19 ، عن نصر بن علي ، بهذا الإسناد. وكذلك رواه النسائي 2 : 54 ، عن نصر بن علي. وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، رقم: 40 - بتحقيقنا- عن محمد بن عمر بن يوسف ، عن نصر بن علي. وقوله: "فكتب: لا يستوي" - إلخ: يعني أمر بالكتابة. وهذا هو الثابت في المطبوعة"فكتب" بالفاء. وهو الموافق لما في الترمذي ، والنسائي ، وابن حبان ، وفي المخطوطة"وكتب" بالواو. فأثبتنا الموافق دون المخالف ، وإن كان المعنى واحدًا. (5) الحديث: 10234 - هو تكرار للحديث قبله ، على ما في سفيان بن وكيع من ضعف. ولكنه سمع من أبي بكر بن عياش ، أبو بكر سمع من أبي إسحاق السبيعي. والحديث في ذاته صحيح من هذا الوجه: فقد رواه النسائي 2: 54 ، عن محمد بن عبيد ، عن أبي بكر بن عياش ، به. (6) الحديث: 10235 - سفيان بن وكيع لم ينفرد بروايته عن أبيه عن سفيان الثوري: فقد رواه أحمد في المسند 4 : 290 ، 299 (حلبي) ، عن وكيع ، عن الثوري - بهذا الإسناد. وكذلك رواه الترمذي 4 : 90-91 ، عن محمود بن غيلان ، عن وكيع ، به. وقال: "هذا حديث حسن صحيح. ويقال: عمرو بن أم مكتوم. ويقال: عبد الله بن أم مكتوم. وهو عبد الله بن زائدة. وأم مكتوم: أمه". (7) الحديث: 10236- إسماعيل بن إسرائيل الدلال الرملي ، أبو محمد: ثقة من شيوخ ابن أبي حاتم ، ترجمه في 1 / 1 / 158 ، وقال: "كتبنا عنه ، وهو صدوق". ولكن عنده"السلال" بدل"الدلال" - ولم نجد مرجحًا ، فأثبتنا ما ثبت هنا في المخطوطة والمطبوعة. ولكن فيه خطأ في المطبوعة: "محمد بن إسماعيل" بزياة"محمد بن" وليست في المخطوطة ، فحذفناها. ويؤيد ذلك أن الطبري نفسه روى عنه في التاريخ 2 : 273 ، بهذا الإسناد ، عن البراء في عدة أصحاب طالوت ، وسماه هناك"إسماعيل بن إسرائيل الرملي". وحديث البراء في عدة أصحاب طالوت ، مضى بأسانيد: 5724 - 5729 ، ولكن ليس فيها هذا الإسناد الذي في التاريخ. عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي ، سكن مصر: ترجمه ابن أبي حاتم 2 / 2 / 158 ، وروى عن أبيه ، قال: "ليس بالقوي". ولم يذكر أنه يروي عن مسعر ، ولكن روايته عنه ثابتة في تهذيب الكمال للحافظ المزي ، ص : 1322 (مخطوط مصور) ، في ترجمة مسعر ، في الرواة عنه ، وكذلك ثبت في ترجمته هو في لسان الميزان 3 : 332 - 333 أنه يروي عن مسعر. وفي ترجمته هذه ما يدل على جرحه جرحًا شديدًا ، يسقط روايته. والحديث من رواية مسعر - ثابت صحيح ، من غير رواية عبد الله بن محمد بن المغيرة هذا. فرواه مسلم 2 : 101 ، عن أبي كريب ، عن ابن بشر ، وهو محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي الحافظ ، عن مسعر ، به. (8) الحديث: 10237 - إبو إسحاق: هو السبيعي ، كما قلنا آنفًا. ووقع في المطبوعة"عن ابن إسحاق" ، وهو خطأ يقينًا. وثبت على الصواب في المخطوطة. والحديث رواه أحمد في المسند 4 : 282 (حلبي) ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، به. ورواه مسلم 2 : 100-101 ، عن محمد بن المثنى (شيخ الطبري هنا) ، وعن محمد بن بشار - كلاهما عن محمد بن جعفر ، به. ورواه أبو داود الطيالسي: 705 ، عن شعبة ، به. ورواه أحمد أيضا 4: 284 ، عن عفان و299-300 ، عن عبد الرحمن (وهو ابن مهدي) - كلاهما عن شعبة. ورواه البخاري 6: 34 (فتح) ، والدارمي 2 : 209 - كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي ، عن شعبة. وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، رقم: 41 (بتحقيقنا) ، عن أبي خليفة ، عن أبي الوليد الطيالسي ، به. ورواه البخاري أيضًا 8: 196 (فتح) ، عن حفص بن عمر ، عن شعبة. وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى 9 : 23 ، بإسنادين ، من طريق حفص بن عمر. وهذا كله عن أصل الحديث ، حديث البراء. وأما الإسناد الآخر الملحق به هنا: "شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن زيد" - وهو ابن ثابت: فإنه في الحقيقة حديث آخر بإسناد آخر ، فيه رجل مبهم. فيكون إسناده ضعيفًا. وحديث زيد بن ثابت -في نفسه- صحيح ، وسيأتي: 10239 ، 10240. وأما من هذا الوجه الضعيف ، فقد رواه مسلم أيضًا ، تبعًا لحديث البراء هذا ، كمثل صنيع الطبري هنا. وبالضرورة ليس هذا الإسناد على شرط الصحيح عند مسلم. وإنما ساقه تمامًا للرواية عن شعبة ، كما سمعه. ومن العجب أن لم يتحدث عنه النووي في شرحه 13 : 42 ، ولم يذكر علته. ومن عجب أيضًا أن لم يذكره الحافظ المزي في باب (المبهمات) من تهذيب الكمال ، ولا ذكره أحد من فروعه - مع أنه في صحيح مسلم بروايتين: "عن سعد بن إبراهيم ، عن رجل ، عن زيد" ، و"عن سعد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجل ، عن زيد". ثم لما نعرف هذا الرجل المبهم. وسعد: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وأبوه: من كبار التابعين ، فمن المحتمل جدًا أن يكون شيخه الرجل المبهم هنا صحابيًا. ولكنا لا نستطيع ترجيح ذلك. (9) الحديث: 10238 - إسحاق بن سليمان الرازي العبدي: مضى توثيقه في: 6456 . أبو سنان الشيباني: هو الأصغر الكوفي ، واسمه"سعيد بن سنان البرجمي". وهو ثقة ، تكلم فيه من أجل بعض خطئه. وقد مضت ترجمته في: 175. وقد وهم الحافظ في الفتح 8: 196 وهمًا شديدًا ، حين أشار إلى هذا الحديث من رواية الطبراني -كما سيأتي- فزعم أنه"ضرار بن مرة"! وهو أبو سنان الشيباني الأكبر. والذي يروي عن أبي إسحاق السبيعي ويروي عنه إسحاق بن سليمان الرازي - هو"أبو سنان الشيباني الأصغر ، سعيد بن سنان" ، كما هو بين من تهذيب الكمال وفروعه. فلم يذكر الحافظ المزي في ترجمتيهما إلا ما قلنا. وأبو إسحاق: هو السبيعي ، كما ذكرنا آنفًا. ووقع في المطبوعة"عن ابن إسحاق". وهو خطأ ، صوابه ما أثبتنا عن المخطوطة. وهو الثابت في الرواية. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج7 ص9 ، وقال: "رواه الطبراني ، ورجاله ثقات". وأشار إليه الحافظ في الفتح 8 : 196 -كما قلنا آنفًا. وذكر أنه عند الطبراني ، وعلله بأن"المحفوظ: عن أبي إسحاق عن البراء. كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة ..." ، ثم أشار إلى كثير من الروايات التي ذكرها الطبري هنا وفيما يأتي. ولسنا نرى هذا علة لذاك ، ولا ذاك علة لهذا ، فالقصة مشهورة وقد رواها أيضًا زيد بن ثابت ، كما سيأتي: 10239 ، 10240. ورواها أيضًا الفلتان بن عاصم الجرمي الصحابي ، مطولة. ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ج7 ص9. وقال: "رواه أبو يعلى ، والبزار بنحوه ، والطبراني بنحوه... ورجال أبي يعلى ثقات". وذكره الحافظ في الإصابة 5: 213 في ترجمة الفلتان ، من رواية الحسن بن سفيان في مسنده ، ثم ذكر أنه رواه ابن أبي شيبة ، وأبو يعلى ، وابن حبان في صحيحه. وذكره السيوطي 2 : 203-204 ، وزاد نسبته لعبد بن حميد. ورواها ابن عباس ، كما سيأتي: 10242. (10) الحديث: 10239 - رواه النسائي 2 : 54 ، عن محمد بن عبد الله بن بزيع ، أحد شيخي الطبري هنا - بهذا الإسناد. ورواه أحمد في المسند 5: 184 (حلبي) ، عن يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح ، عن الزهري ، به ، ولم يذكر لفظه كاملا ، أحاله على رواية قبيصة بن ذؤيب قبله. وهي الرواية التي ستأتي هنا عقب هذا. ورواه البخاري 8: 195-196 (فتح) ، من طريق إبراهيم بن سعد ، عن صالح ، به. ورواه الترمذي 4: 92 ، والنسائي 2 : 54 ، وابن الجارود ، ص: 460 - كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه. ورواه البيهقي 9 : 23 ، من طريق إبراهيم بن سعد. وذكره السيوطي 2 : 202-203 ، وزاد نسبته لابن سعد ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، وابن المنذر ، وأبي نعيم في الدلائل. "رض الشيء يرضه رضا": كسره. و"سُري عنه" (بالبناء للمجهول): أي كشف عنه وتجلى ما كان يأخذه من الكرب عند نزول الوحي. (11) الحديث: 10240 - هو في معنى الحديث السابق عن زيد بن ثابت ، ولكنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عنه. وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة: تابعي كبير ثقة ، كما مضى في: 5471 وهو مترجم في التهذيب وغيره ، وفي الإصابة 5: 271-272. والحديث في تفسير عبد الرزاق ، ص: 48 (مخطوط مصور). ورواه أحمد في المسند 5: 184 (حلبي) ، عن عبد الرزاق. وذكره ابن كثير 2 : 549 ، من تفسير عبد الرزاق ، ثم قال: "رواه ابن أبي حاتم ، وابن جرير. وأشار إليه الحافظ في الفتح 8: 195 ، ونسبه لأحمد فقط. (12) الحديث: 10241 - هذا الحديث ليس في تفسير عبد الرزاق ، فلعله في المصنف. ولم يروه أحمد في المسند ، فيما وصل إليه تتبعي. وقد رواه البخاري 8: 196-197 ، هكذا مختصرًا ، من طريق هشام ، عن ابن جريج ، ومن طريق عبد الرزاق ، عن ابن جريج. وذكره ابن كثير 2: 549 ، وقال: "انفرد به البخاري دون مسلم". وذكره السيوطي 2: 203 ، وزاد نسبته لعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم. وسيأتي عقيب هذا ، بأطول منه. (13) في المطبوعة: "لما نزلت غزوة بدر" ، وأثبت ما في المخطوطة. (14) الحديث: 10242 - هذا هو السياق المطول للحديث السابق ، وفيه قصة ابن أم مكتوم ، التي مضت مرارًا من حديث البراء بن عازب ، ومن حديث زيد بن أرقم ، ومن حديث زيد بن ثابت - مع بعض زيادات أخر في القصة. والحديث -من هذا الوجه- رواه الترمذي 4 : 91 ، وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس". وقد نقله الحافظ في الفتح 8 : 197 ، من رواية الترمذي ، وأشار إلى رواية الطبري هنا ، كما سيأتي. ونقله ابن كثير أيضا 2 : 549-550 ، عن رواية الترمذي. ونقله السيوطي 2: 203 ، وزاد نسبته للنسائي ، وابن المنذر ، والبيهقي في سننه. ووقع في رواية الترمذي ومن نقل عنه: "وعبد الله بن جحش". بدل"وأبو أحمد بن جحش". وجزم الحافظ في الفتح بأن الصواب ما في رواية الطبري"وأبو أحمد بن جحش" ، قال: "فإن عبد الله أخوه. وأما هو فاسمه: "عبد" ، بغير إضافة. وهو مشهور بكنيته". و"عبد الله بن جحش" لم يكن أعمى. وقد قتل شهيدًا في غزوة أحد. وأخوه"أبو أحمد": مترجم في الإصابة 7: 3-4 ، وابن سعد 7 / 1 / 76-77. وجزم الحافظ في الإصابة بأن اسمه"عبد" بدون إضافة ، كما قال في الفتح. وفي ابن سعد أن اسمه"عبد الله". وأخشى أن يكون خطأ طابع أو ناسخ. وقال الحافظ في الإصابة: "وكان أبو أحمد ضريرًا ، يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب ، وشهد بدرًا والمشاهد". (15) الحديث: 10245 - حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وهذا الحديث مرسل ، لأن عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي: تابعي من كبار التابعين وثقاتهم. ولكنه لم يذكر عمن رواه. وإن كان أصل الحديث في ذاته صحيحًا ، بما ثبت في الروايات السابقة. والحديث ذكره السيوطي 2: 204 - هكذا مرسلا. ونسبه أيضًا لسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد. (16) الحديث: 10248 - هو والذي بعده من روايات حديث البراء ، الذي مضى بالأسانيد: 10233-10237 ، كما أشرنا إليهما هناك. وهو من هذا الوجه -رواه أحمد في المسند 4: 301 (حلبي) ، عن هاشم بن القاسم ، عن زهير ، وهو ابن معاوية ، بهذا الإسناد. (17) الحديث: 10249 - إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، راوية جده أبي إسحاق. والحديث رواه البخاري 8 : 196 ، عن محمد بن يوسف ، عن إسرائيل. ورواه البخاري أيضًا 9 : 19 (فتح) ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل. وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه ، رقم: 39 (بتحقيقنا) ، من طريق محمد بن عثمان العجلي ، عن عبيد الله بن موسى. (18) الحديث: 10250 - زياد بن فياض الخزاعي الكوفي: مضت ترجمته وتوثيقه في: 1382. وشيخه"أبو عبد الرحمن": لم أعرف من هو ، ولم أجد قرينة تعين شيخًا بعينه؟ و"أبو عبد الرحمن": كنيته واسعة فيها كثرة كثيرة. وأيا ما كان فهو -على الأكثر- من التابعين ، لأن زياد بن فياض لا يرتفع في روايته فوق التابعين. فيكون الحديث مرسلا غير موصول. وهكذا ذكره السيوطي 2 : 204 ، على هذا الوجه من الإرسال ، ونسبه لابن سعد ، وعبد بن حميد ، والطبري. (19) انظر تفسير"الدرجة" فيما سلف 4 : 533-536 / 7: 368 . (20) انظر ما قاله في"كل" فيما سلف 3: 195 / 5 : 509 / 6: 210.