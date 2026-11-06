﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن یَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا﴾ أَيْ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُر مِنْهُ قَتْل لَهُ ﴿إِلَّا خَطَـࣰٔاۚ﴾ مُخْطِئًا فِي قَتْله مِنْ غَيْر قَصْد ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـࣰٔا﴾ بِأَنْ قَصَدَ رَمْي غَيْره كَصَيْدٍ أَوْ شَجَرَة فَأَصَابَهُ أَوْ ضَرَبَهُ بِمَا لَا يَقْتُل غَالِبًا ﴿فَتَحۡرِیرُ﴾ عِتْق ﴿رَقَبَةࣲ﴾ نَسَمَة ﴿مُّؤۡمِنَةࣲ﴾ عَلَيْهِ ﴿وَدِیَةࣱ مُّسَلَّمَةٌ﴾ مُؤَدَّاة ﴿إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦۤ﴾ أَيْ وَرَثَة الْمَقْتُول ﴿إِلَّاۤ أَن یَصَّدَّقُوا۟ۚ﴾ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِهَا بِأَنْ يَعْفُوا عَنْهَا وَبَيَّنَتْ السُّنَّة أَنَّهَا مِائَة مِنْ الْإِبِل عِشْرُونَ بِنْت مَخَاض وَكَذَا بَنَات لَبُون وَبَنُو لَبُون وَحِقَاق وَجِذَاع وَأَنَّهَا عَلَى عَاقِلَة الْقَاتِل وَهُمْ عَصَبَته فِي الْأَصْل وَالْفَرْع مُوَزَّعَة عَلَيْهِمْ عَلَى ثَلَاث سِنِينَ عَلَى الْغَنِيّ مِنْهُمْ نِصْف دِينَار وَالْمُتَوَسِّط رُبُع كُلّ سَنَة فَإِنْ لَمْ يَفُوا فَمِنْ بَيْت الْمَال فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَلَى الْجَانِي ﴿فَإِن كَانَ﴾ الْمَقْتُول ﴿مِن قَوۡمٍ عَدُوࣲّ﴾ حَرْب ﴿لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ﴾ عَلَى قَاتِله كَفَّارَة وَلَا دِيَة تُسَلَّم إلَى أَهْله لِحِرَابَتِهِمْ ﴿وَإِن كَانَ﴾ الْمَقْتُول ﴿مِن قَوۡمِۭ بَیۡنَكُمۡ وَبَیۡنَهُم مِّیثَـٰقࣱ﴾ عَهْد كَأَهْلِ الذِّمَّة ﴿فَدِیَةࣱ﴾ لَهُ ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰۤ أَهۡلِهِۦ﴾ وَهِيَ ثُلُث دِيَة الْمُؤْمِن إنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَثُلُثَا عُشْرهَا إنْ كَانَ مَجُوسِيًّا ﴿وَتَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲ مُّؤۡمِنَةࣲۖ﴾ عَلَى قَاتِله ﴿فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ﴾ الرَّقَبَة بِأَنْ فَقَدَهَا وَمَا يُحَصِّلهَا بِهِ ﴿فَصِیَامُ شَهۡرَیۡنِ مُتَتَابِعَیۡنِ﴾ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَمْ يَذْكُر اللَّه تَعَالَى الِانْتِقَال إلَى الطَّعَام كَالظِّهَارِ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيّ فِي أَصَحّ قَوْلَيْهِ ﴿تَوۡبَةࣰ مِّنَ ٱللَّهِۗ﴾ مَصْدَر مَنْصُوب بِفِعْلِهِ الْمُقَدَّر ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِیمًا﴾ بِخَلْقِهِ ﴿حَكِیمࣰا ٩٢﴾ فِيمَا دبره لهم