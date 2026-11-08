Душам свойственна скупость, но если вы будете добродетельны и богобоязненны, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. Если женщина опасается, что муж будет обращаться с ней надменно, перестанет любить ее и отвернется от нее, то для супругов будет лучше, если они заключат между собой мирное соглашение и если жена простит мужу невыполнение некоторых из его обязанностей при условии, что они сохранят брак. Для этого жена может позволить мужу расходовать на ее содержание меньше материальных средств, чем положено, довольствоваться худшей одеждой и худшим жильем, уступить свою очередь другой жене или предоставить мужу право проводить с другой женой ночь, которую он должен был проводить с ней. Если супруги договорятся между собой на таких условиях, то ни один из них не совершит греха. Мужу разрешается жить со своей женой на таких условиях, поскольку даже такая совместная жизнь лучше, чем расставание. Вот почему Аллах сказал, что мирное решение - лучше. Из общего смысла этого выражения следует, что мирное решение любых споров, возникших между людьми, имеющими обязанности друг перед другом, лучше, чем отказ обеих сторон от выполнения всех обязанностей друг перед другом. Мирное решение позволяет сторонам примириться, сохранить отношения и проявить великодушие. Поступать так разрешается по любым вопросам, если только заключенное соглашение не разрешает запрещенное Аллахом или не запрещает дозволенное. Такое соглашение называется не мирным решением, а несправедливостью и произволом. Следует знать, что любое предписание вступает в силу тогда, когда имеются соответствующие предпосылки и отсутствуют факторы, препятствующие этому. Это распространяется и на такое важное предписание, каким является заключение мира. Всевышний упомянул о предпосылках к заключению мира и сказал, что такое решение является хорошим, поскольку каждый человек хочет поступать хорошо. Если же поступать так велел сам Аллах, то у правоверного появляется еще большее желание сделать это. Затем Аллах упомянул об обстоятельстве, которое может помешать заключению мира. Дело в том, что человеческой душе свойственна скупость. Человек неохотно выполняет свои обязанности, но зато страстно желает получить все, что ему полагается. Это природное качество заложено в каждом человеке, и люди должны постараться, чтобы избавиться от него и заменить его великодушием. Великодушие - это исправное выполнение обязанностей и удовлетворенность даже частью того, что полагается человеку. Если он приобретает это прекрасное качество, то ему удается без труда прийти к миру и согласию с людьми, с которыми он препирается или общается, и достичь желанной цели. Однако это не удается тому, кто не пытается избавиться от скупости, потому что он с трудом приходит к миру и согласию. А причина этого в том, что он не может успокоиться, пока не получит все свое имущество, и не желает выполнять своих обязательств. Если же его оппонент обладает такими же качествами, то ситуация становится еще сложнее. Затем Аллах сказал, что если люди будут добродетельны в поклонении своему Создателю, если они будут поклоняться Ему так, словно они видят его, понимая, что если даже они не видят Его, то Он все равно видит их, если они будут делать добро творениям и оказывать им поддержку, используя свое богатство, свои знания, свое положение и другие возможности, если они будут бояться Аллаха, выполняя все свои обязанности и избегая всех запрещенных поступков, одним словом, если они будут исправно совершать праведные деяния и сторониться грехов, то все их поступки не останутся незамеченными Аллахом. Он ведает обо всем, что люди совершают душой и телом, и сохраняет их деяния для того, чтобы каждый получил заслуженное воздаяние сполна.