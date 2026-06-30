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Al-Fatihah
2
1:2
الحمد لله رب العالمين ٢
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
رَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٢
La lode [appartiene] ad Allah
1
, Signore dei mondi
2
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.