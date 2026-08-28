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Tafsir: An-Naba 78:9
An-Naba
9
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
e facciamo del vostro sonno un riposo,
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Tafseer Jalalayn
﴿وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتࣰا ٩﴾ رَاحَة لِأَبْدَانِكُمْ