Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
83
5:83
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣
ﲣ
ﲤ
ﲥ
ﲦ
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱﲲ
ﲳ
ﲴ
ﲵ
ﲶ
ﲷ
ﲸ
ﲹ
Quando sentono quello che è sceso sul Messaggero, vedrai i loro occhi versare lacrime per la verità che vi hanno riconosciuto. Dicono: «O nostro Signore, noi crediamo: annoveraci tra i testimoni
1
!
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
] وه كاتێك كه ئهو ئایهتانه ببیستن كه بۆ پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - دابهزیوه ئهبینیت فرمێسك بهچاوهكانیاندا دێته خوارهوه كه ئهزانن ئهمه حهقهو لهلایهن خوای گهورهوه دابهزیوه، ئهم ئایهته لهسهر (نهجاشی) و هاوڕێكانى دابهزى كه ڕاهیب و قهشهكانى كۆكردهوه، وه (جهعفهری كوڕی ئهبوتاڵیب) (خوای لێ ڕازی بێت) قورئانی بهسهریاندا خوێندهوه، وه (نهجاشی) ئیمانی هێنا وه فرمێسك بهچاویاندا هاته خوارهوه كه زانیان ئهمه وهحی خوای گهورهیهو حهقه [
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
] ئهڵێن: ئهی پهروهردگار ئێمه ئیمانمان هێنا بهم كتابهی كه بۆ پێغهمبهری خوات- صلى الله عليه وسلم - دابهزاندووه [
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٨٣)
] ئێمهش لهگهڵ شاهیدهكاندا ناونوس بكه، واته: لهگهڵ ئوممهتی محمدا- صلى الله عليه وسلم - ئهو كهسانهی كه شایهتی ئهدهن بهڕاستگۆیی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم -.