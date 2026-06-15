Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
81
5:81
ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولاكن كثيرا منهم فاسقون ٨١
وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ٨١
ﱵ
ﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻ
ﱼ
ﱽ
ﱾ
ﱿ
ﲀ
ﲁ
ﲂ
ﲃ
ﲄ
Se credessero in Allah e nel Profeta e in quello che è stato fatto scendere su di lui, non li prenderebbero per alleati, ma molti di loro sono perversi.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَلَوۡ كَانُوا۟ یُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِیِّ﴾ مُحَمَّد ﴿وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمۡ﴾ أَيْ الْكُفَّار ﴿أَوۡلِیَاۤءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِیرࣰا مِّنۡهُمۡ فَـٰسِقُونَ ٨١﴾ خَارِجُونَ عَنْ الْإِيمَان