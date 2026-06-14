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Al-Ma'idah
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
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Perché non si rivolgono pentiti ad Allah, implorando il Suo perdono? Allah è perdonatore, misericordioso.
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السعدي Al-Sa'di
ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهم،
وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}
أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من الإقرار لله بالتوحيد، وبأن عيسى عبد الله ورسوله، عما كانوا يقولونه
{ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ْ}
عن ما صدر منهم
{ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ْ}
أي: يغفر ذنوب التائبين، ولو بلغت عنان السماء، ويرحمهم بقبول توبتهم، وتبديل سيئاتهم حسنات.
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله:
{ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ ْ}