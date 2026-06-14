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Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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Credettero che non ne avrebbero subito le conseguenze: erano diventati ciechi e sordi. Poi Allah accolse il loro pentimento. Poi molti altri divennero ciechi e sordi. Allah osserva quello che fanno.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَحَسِبُوۤا۟﴾ ظنوا ﴿أَ﴾ن ﴿لَّا تَكُونُ﴾ بِالرَّفْعِ فَأَنْ مُخَفَّفَة وَالنَّصْب فَهِيَ نَاصِبَة أَيْ تَقَع ﴿فِتۡنَةࣱ﴾ عَذَاب بِهِمْ عَلَى تَكْذِيب الرُّسُل وَقَتْلهمْ ﴿فَعَمُوا۟﴾ عَنْ الْحَقّ فَلَمْ يُبْصِرُوهُ ﴿وَصَمُّوا۟﴾ عَنْ اسْتِمَاعه ﴿ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِمۡ﴾ لَمَّا تَابُوا ﴿ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟﴾ ثَانِيًا ﴿كَثِیرࣱ مِّنۡهُمۡۚ﴾ بَدَل مِنْ الضَّمِير ﴿وَٱللَّهُ بَصِیرُۢ بِمَا یَعۡمَلُونَ ٧١﴾ فَيُجَازِيهِمْ بِهِ