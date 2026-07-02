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Al-Ma'idah
102
5:102
قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ١٠٢
قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌۭ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَـٰفِرِينَ ١٠٢
قَدۡ
سَأَلَهَا
قَوۡمٞ
مِّن
قَبۡلِكُمۡ
ثُمَّ
أَصۡبَحُواْ
بِهَا
كَٰفِرِينَ
١٠٢
Un popolo che vi precedette fece domande in tal senso e poi rinnegò
1
.
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السعدي Al-Sa'di
وهذه المسائل التي نهيتم عنها
{ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ }
أي: جنسها وشبهها، سؤال تعنت لا استرشاد. فلما بينت لهم وجاءتهم
{ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ }
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
"ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم"
.