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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 8
An-Najm
8
53:8
ثم دنا فتدلى ٨
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٨
ثُمَّ
ﱢ
دَنَا
ﱣ
فَتَدَلَّىٰ
ﱤ
٨
ﱥ
poi s’avvicinò scendendo ancora più in basso
1
,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.