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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 7
An-Najm
7
53:7
وهو بالافق الاعلى ٧
وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٧
وَهُوَ
ﱞ
بِٱلۡأُفُقِ
ﱟ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
ﱠ
٧
ﱡ
[si trovava] all’orizzonte più elevato
1
,
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Tafsir Fathul Majid
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