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Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 6
An-Najm
6
53:6
ذو مرة فاستوى ٦
ذُو مِرَّةٍۢ فَٱسْتَوَىٰ ٦
ذُو
ﱚ
مِرَّةٖ
ﱛ
فَٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
٦
ﱝ
di saggezza dotato, che compostamente comparve:
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.