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Tafsir: An-Najm 53:52
An-Najm
52
53:52
وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى ٥٢
وَقَوْمَ نُوحٍۢ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥٢
وَقَوۡمَ
نُوحٖ
مِّن
قَبۡلُۖ
إِنَّهُمۡ
كَانُواْ
هُمۡ
أَظۡلَمَ
وَأَطۡغَىٰ
٥٢
come già [accadde] alla gente di Noè, che era ancora più ingiusta e più ribelle,
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Tafsir Ibn Kathir
"وقوم نوح من قبل"
أي من قبل هؤلاء
"إنهم كانوا هم أظلم وأطغى"
أي أشد تمردا من الذين من بعدهم.