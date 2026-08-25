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Tafsir: An-Najm 53:51
An-Najm
51
53:51
وثمود فما ابقى ٥١
وَثَمُودَا۟ فَمَآ أَبْقَىٰ ٥١
وَثَمُودَاْ
فَمَآ
أَبۡقَىٰ
٥١
e i Thamùd, sì che non ne rimase nessuno,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" وثمود "
، وهم قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة،
" فما أبقى "
، منهم أحداً.