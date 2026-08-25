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Tafsir: An-Najm 53:50
An-Najm
50
53:50
وانه اهلك عادا الاولى ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ٥٠
وَأَنَّهُۥٓ
أَهۡلَكَ
عَادًا
ٱلۡأُولَىٰ
٥٠
e che Lui annientò gli antichi ‘Àd,
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السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى }
وهم قوم هود عليه السلام، حين كذبوا هودا، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية