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Tafsir: An-Najm 53:45
An-Najm
45
53:45
وانه خلق الزوجين الذكر والانثى ٤٥
وَأَنَّهُۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ٤٥
وَأَنَّهُۥ
خَلَقَ
ٱلزَّوۡجَيۡنِ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰ
٤٥
e che Egli è Colui Che ha creato i due generi, il maschio e la femmina,
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল---পুরুষ ও নারী