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Tafsir: An-Najm 53:41
An-Najm
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
يُجۡزَىٰهُ
ٱلۡجَزَآءَ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
٤١
e gli sarà dato pieno compenso,
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Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ یُجۡزَىٰهُ ٱلۡجَزَاۤءَ ٱلۡأَوۡفَىٰ ٤١﴾ الْأَكْمَل يُقَال جَزَيْته سعيه وبسعيه