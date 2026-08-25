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Tafsir: An-Najm 53:40
An-Najm
40
53:40
وان سعيه سوف يرى ٤٠
وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ٤٠
وَأَنَّ
سَعۡيَهُۥ
سَوۡفَ
يُرَىٰ
٤٠
e che il suo sforzo gli sarà presentato [nel Giorno del Giudizio]
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর এই যে,তার প্রচেষ্টার ফল শিঘ্রই দেখা যাবে---