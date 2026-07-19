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An-Najm
29
53:29
فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ٢٩
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ٢٩
فَأَعۡرِضۡ
عَن
مَّن
تَوَلَّىٰ
عَن
ذِكۡرِنَا
وَلَمۡ
يُرِدۡ
إِلَّا
ٱلۡحَيَوٰةَ
ٱلدُّنۡيَا
٢٩
Dunque non ti curare di chi volge le spalle al Nostro monito e non brama che la vita terrena.
Tafsir
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Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
" فأعرض عن من تولى عن ذكرنا "
، يعني القرآن.
وقيل:
الإيمان،
" ولم يرد إلا الحياة الدنيا "
.