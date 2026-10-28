Всевышний поклялся звездой во время ее исчезновения с небосвода в самом начале рассвета. Это явление является одним из великих знамений Аллаха и заслуживает того, чтобы Господь поклялся им. Согласно наиболее достоверному мнению богословов, упомянутая в аяте клятва относится ко всем звездам. Всевышний поклялся ими, чтобы подтвердить правдивость божественного откровения, которое проповедовал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Между звездами и откровением существует большое сходство. Звезды служат украшением для небес, а откровение и его прекрасные плоды украшают землю, и если бы не истинное знание, которое человечество унаследовало от пророков, то на землю опустился бы мрак, который был бы гуще, чем мрак ночи. Этой клятвой Господь дал понять, что учение Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, - это истина, а не заблуждение, а его помыслы - это не безумная фантазия. Его учение помогает ему идти прямым путем, а его чистые помыслы заставляют его проповедовать этот путь остальному человечеству. Он совершенно не похож на заблудших грешников, имеющих скверные намерения и распространяющих лживые и порочные знания. Всевышний назвал Пророка собратом курейшитов, дабы напомнить им о том, что они прекрасно осведомлены о его правдивости и благочестии и знают, к чему он призывает народ.