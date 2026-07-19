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An-Najm
19
53:19
افرايتم اللات والعزى ١٩
أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٩
أَفَرَءَيۡتُمُ
ٱللَّٰتَ
وَٱلۡعُزَّىٰ
١٩
Cosa ne dite di al-Lât e al-‘Uzzà,
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mnawaonaje, enyi washirikina, waungu hawa mnaowaabudu: Lāta, 'Uzzā