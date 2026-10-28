Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: An-Najm Ayah 11
An-Najm
11
53:11
ما كذب الفواد ما راى ١١
مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ١١
مَا
ﱲ
كَذَبَ
ﱳ
ٱلۡفُؤَادُ
ﱴ
مَا
ﱵ
رَأَىٰٓ
ﱶ
١١
ﱷ
Il cuore non mentì su quel che vide.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.