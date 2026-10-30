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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 40
Al-Qiyamah
40
75:40
اليس ذالك بقادر على ان يحيي الموتى ٤٠
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ ٤٠
أَلَيۡسَ
ﲣ
ذَٰلِكَ
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بِقَٰدِرٍ
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ﲨ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲩ
٤٠
ﲪ
Colui [che ha fatto tutto questo] non sarebbe dunque capace di far risorgere i morti?
1
Nei primi tempi della Rivelazione il Profeta (pace e benedizioni su di lui) era colto dalla grande preoccupazione di non riuscire a ricordare quello che Gabriele (pace su di lui) gli trasmetteva e, pertanto si affrettava a recitare quello che aveva ricevuto, perdendo la concentrazione su quello che ancora stava per essere rivelato.
2
Allah (gloria a Lui l’Altissimo) rivendica a Sé e solo a Sé, la prerogativa di dare ordine al Corano e insegnarne la recitazione. Questo versetto ha grande importanza relativamente alla questione della forma del Corano. L’orientalistica occidentale e qualche studioso musulmano poco rispettoso della sua stessa religione, affermano che l’ordine delle sure fu determinato in fase di compilazione con il criterio della lunghezza decrescente. La tradizione islamica ci riferisce invece che ogni anno, durante il mese di Ramadan, Gabriele (pace su di lui) assisteva alla recitazione dell’intero Corano fatta dall’Inviato di Allah (pace e benedizioni su di lui). Nell’anno che segnò la fine della vita terrena del Profeta, Gabriele gli chiese di recitarlo due volte per essere certo che ogni sura e ogni versetto fossero al posto giusto, conformemente all’archetipo conservato presso il Trono dell’Altissimo (gloria a Lui).
3
«sarà giunta alle clavicole»: come dire «quando l’anima del moribondo risalirà alla gola per lasciare il corpo al momento della morte».
4
«Chi è esorcista?»: cioè: «c’è qualcuno che può compiere su di lui un esorcismo per impedire la dipartita deH’anima e la morte?».
5
«e le gambe si irrigidiranno»: lett. «e la gamba si stringerà alla gamba».
6
«egli»: il miscredente in generale e, secondo l’esegesi classica, al-Walìd ibn Mughira clic sembra essere descritto anche dai due versetti successivi.
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Tafsir Fathul Majid
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