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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 36
Al-Qiyamah
36
75:36
ايحسب الانسان ان يترك سدى ٣٦
أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ٣٦
أَيَحۡسَبُ
ﲊ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﲋ
أَن
ﲌ
يُتۡرَكَ
ﲍ
سُدًى
ﲎ
٣٦
ﲏ
Crede forse l’uomo che sarà lasciato libero?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.