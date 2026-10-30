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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 34
Al-Qiyamah
34
75:34
اولى لك فاولى ٣٤
أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ٣٤
أَوۡلَىٰ
ﲁ
لَكَ
ﲂ
فَأَوۡلَىٰ
ﲃ
٣٤
ﲄ
Guai a te, guai,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.