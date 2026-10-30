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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 31
Al-Qiyamah
31
75:31
فلا صدق ولا صلى ٣١
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ٣١
فَلَا
ﱲ
صَدَّقَ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
صَلَّىٰ
ﱵ
٣١
ﱶ
Ma egli
1
non credette e non eseguì l’orazione,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.