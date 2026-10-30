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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 30
Al-Qiyamah
30
75:30
الى ربك يوميذ المساق ٣٠
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ٣٠
إِلَىٰ
ﱭ
رَبِّكَ
ﱮ
يَوۡمَئِذٍ
ﱯ
ٱلۡمَسَاقُ
ﱰ
٣٠
ﱱ
in quel Giorno il ritorno sarà verso il tuo Signore.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.