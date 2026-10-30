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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 29
Al-Qiyamah
29
75:29
والتفت الساق بالساق ٢٩
وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ٢٩
وَٱلۡتَفَّتِ
ﱩ
ٱلسَّاقُ
ﱪ
بِٱلسَّاقِ
ﱫ
٢٩
ﱬ
e le gambe si irrigidiranno
1
;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.