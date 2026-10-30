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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 28
Al-Qiyamah
28
75:28
وظن انه الفراق ٢٨
وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ٢٨
وَظَنَّ
ﱥ
أَنَّهُ
ﱦ
ٱلۡفِرَاقُ
ﱧ
٢٨
ﱨ
Ed egli concluderà che è prossima la dipartita,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.