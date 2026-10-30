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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 25
Al-Qiyamah
25
75:25
تظن ان يفعل بها فاقرة ٢٥
تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌۭ ٢٥
تَظُنُّ
ﱕ
أَن
ﱖ
يُفۡعَلَ
ﱗ
بِهَا
ﱘ
فَاقِرَةٞ
ﱙ
٢٥
ﱚ
al pensiero di subire un castigo terribile.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.