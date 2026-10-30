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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Qiyamah Ayah 23
Al-Qiyamah
23
75:23
الى ربها ناظرة ٢٣
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌۭ ٢٣
إِلَىٰ
ﱍ
رَبِّهَا
ﱎ
نَاظِرَةٞ
ﱏ
٢٣
ﱐ
che guarderanno il loro Signore;
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.