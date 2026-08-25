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Tafsir: Al-Qamar 54:36
Al-Qamar
36
54:36
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٣٦
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا۟ بِٱلنُّذُرِ ٣٦
وَلَقَدۡ
أَنذَرَهُم
بَطۡشَتَنَا
فَتَمَارَوۡاْ
بِٱلنُّذُرِ
٣٦
Egli li aveva avvisati del Nostro castigo, ma dubitarono di questi moniti.
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Al-Sa'di
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 54:31 a 54:36
На четвертый день после убийства верблюдицы ангел Джибрил издал один-единственный вопль, в результате чего самудяне уподобились хворосту, из которого делали ограды. Существует мнение, что речь идет о хворосте, то есть иссохших мелких стволах и сучьях деревьев, которые арабы использовали при строительстве оград для загонов. Согласно второму толкованию, речь идет о сене, которое хозяева загонов собирают для своего скота на зиму. Так или иначе, всего одного вопля было достаточно, чтобы самудяне попадали на землю, словно иссохшие деревья и сучья, которые в прежние времена собирали хозяева загонов.