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Tafsir: Al-Qamar 54:29
Al-Qamar
29
54:29
فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ٢٩
فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ٢٩
فَنَادَوۡاْ
صَاحِبَهُمۡ
فَتَعَاطَىٰ
فَعَقَرَ
٢٩
Chiamarono uno dei loro che impugnò [la spada] e le tagliò i garretti.
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Al-Sa'di
Тогда самудяне поручили самому несчастному человеку своего племени заколоть верблюдицу. Он подчинился своим соплеменникам и зарезал верблюдицу Салиха.