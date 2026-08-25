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Tafsir: Al-Qamar 54:27
Al-Qamar
27
54:27
انا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ٢٧
إِنَّا مُرْسِلُوا۟ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةًۭ لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ٢٧
إِنَّا
مُرۡسِلُواْ
ٱلنَّاقَةِ
فِتۡنَةٗ
لَّهُمۡ
فَٱرۡتَقِبۡهُمۡ
وَٱصۡطَبِرۡ
٢٧
Manderemo loro la cammella
1
come tentazione: osservali e sii paziente.
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Al-Sa'di
Аллах послал им чудесную верблюдицу, которая давала им столько молока, что его хватало, чтобы напоить целый народ. Господь явил самудянам это величайшее знамение, чтобы испытать их. О Салих! Терпеливо продолжай увещевать их и жди. Быть может, они уверуют в тебя. А если нет, то дождись того дня, когда Аллах расправится с ними.