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Tafsir: Al-Qamar 54:24
Al-Qamar
24
54:24
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر ٢٤
فَقَالُوٓا۟ أَبَشَرًۭا مِّنَّا وَٰحِدًۭا نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّفِى ضَلَـٰلٍۢ وَسُعُرٍ ٢٤
فَقَالُوٓاْ
أَبَشَرٗا
مِّنَّا
وَٰحِدٗا
نَّتَّبِعُهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّفِي
ضَلَٰلٖ
وَسُعُرٍ
٢٤
dissero: «Dovremmo seguire un solo mortale fra di noi
1
? Davvero in tal caso saremmo traviati e folli!
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فكذبوه واستكبروا عليه، وقالوا -كبرا وتيها-:
{ أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ }
أي: كيف نتبع بشرا، لا ملكا منا، لا من غيرنا، ممن هو أكبر عند الناس منا، ومع ذلك فهو شخص واحد
{ إِنَّا إِذًا }
أي: إن اتبعناه وهو بهذه الحال
{ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ }
أي: إنا لضالون أشقياء، وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم، فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر، ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور.