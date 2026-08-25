Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Qamar 54:21
Al-Qamar
21
54:21
فكيف كان عذابي ونذر ٢١
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ٢١
فَكَيۡفَ
كَانَ
عَذَابِي
وَنُذُرِ
٢١
Quale fu il Mio castigo! Quali i Miei moniti!
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ }
كان
[والله]
العذاب الأليم، والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة،