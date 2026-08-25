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Tafsir: Al-Qamar 54:20
Al-Qamar
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنزِعُ
ٱلنَّاسَ
كَأَنَّهُمۡ
أَعۡجَازُ
نَخۡلٖ
مُّنقَعِرٖ
٢٠
strappava gli uomini come fossero tronchi di palme sradicate.
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Tafseer Jalalayn
﴿تَنزِعُ ٱلنَّاسَ﴾ تَقْلَعُهُمْ مِنْ حُفَر الْأَرْض الْمُنْدَسِّينَ فيها وتصرعهم على رؤوسهم فَتَدُقّ رِقَابهمْ فَتُبَيِّن الرَّأْس عَنْ الْجَسَد ﴿كَأَنَّهُمۡ﴾ وَحَالهمْ مَا ذُكِرَ ﴿أَعۡجَازُ﴾ أُصُول ﴿نَخۡلࣲ مُّنقَعِرࣲ ٢٠﴾ مُنْقَطِع سَاقِط عَلَى الْأَرْض وَشُبِّهُوا بِالنَّخْلِ لِطُولِهِمْ وَذُكِّرَ هُنَا وَأُنِّثَ فِي الْحَاقَّة {نَخۡلٍ خَاوِیَةࣲ} مراعاة للفواصل في الموضعين